Serie A, lotta scudetto sul filo dell'equilibrio: in quota è sfida alla pari Napoli-Inter

GETTY

Il weekend dei big match regala grandi sorprese. Minuti finali ancora fatali per il, che subisce il pari dallain all'87' minuto e non centra la fuga. Ma l'non ne approfitta: perde a Torino contro lae fallisce il sorpasso. La squadra di Conte guadagna un punto su quella di Inzaghi e per lo scudetto si preannuncia una volata a due. Per gli esperti di bet365 , infatti, ad oggi non c'è una favorita: il tricolore napoletano vale esattamente come quello interista, a 1,90. Quote in flessione rispetto alla settimana scorsa, quando lo scudetto nerazzurro era offerto a 1,80 e quello campano a 2,20.

L'unica squadra che avrebbe potuto dare filo da torcere è l'che però impatta 0-0 contro il Cagliari e non approfitta del mezzo passo falso delle prime due squadre in classifica: su Snai e 888sport, il trionfo finale della squadra di Gasperini è in lavagna a 9, comunque in leggero calo rispetto a 10 di sette giorni fa.