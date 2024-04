Gazzetta: Inter, Zhang vicino a un nuovo accordo con Oaktree per rifinanziare il prestito

Doppio conto alla rovescia in casa Inter. Lanciata verso lo scudetto della seconda stella e ancora alle prese con le solite questioni legate alla proprietà.per rimborsare il fondo statunitense.- Nulla è stato ancora definito nei dettagli, ma la tavola è stata imbandita in queste ultime settimane. Secondo la Gazzetta dello Sport, si procede spediti verso unCosa che consentirebbe a Zhang di restare al comando del club, senza che il fondo Usa escuta il pegno sulle azioni. Ma parallelamente non chiuderebbe le porte alla ricerca di soggetti interessati per il futuro della società, che si palesino allo stesso Oaktree o a Zhang attraverso Goldman Sachs.

- Le parti ragionano su una ridiscussione di termini stabiliti nel 2021. E l'ipotesi più concreta, ad oggi, è quella legata a unIn questo modo Zhang e il suo management potrebbero proseguire nell'opera di risanamento del club:È un processo che Oaktree ha inevitabilmente apprezzato: va ricordato come nel Cda nerazzurro siedano due consiglieri, Carassai e Marchetti, vicini proprio al fondo Usa.