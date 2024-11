Getty Images

Gazzetta - L'arbitro Massa salta un turno in Serie A dopo i due 'gialli' non dati a Lukaku in Napoli-Roma

11 minuti fa

Secondo quanto riferisce Gazzetta.it, l'arbitro Davide Massa la prossima giornata di Serie A la vedrà probabilmente in veste di Var o di Quarto Uomo: niente campo, questa è la sensazione che trapela dai vertici arbitrali dopo la direzione di Napoli-Roma. L'edizione online del quotidiano rosa si chiede se questo probabile stop vada visto come punitivo o turnover fisiologico. Forse più la seconda della prima. Di certo, chiosa la Gazzetta, i due cartellini gialli non dati da Massa a Lukaku in Napoli-Roma di domenica andavano mostrati. E pesano.



Il riepilogo dei due episodi da moviola che hanno fatto discutere e dei quali, nel post partita, ha parlato anche Claudio Ranieri, l'allenatore dei giallorossi. Il pensiero dei vertici arbitrali, si legge su Gazzetta.it, è che il primo - per entrata di Lukalu su Celik - non si poteva non dare, anche per le linee-guida sulla lotta al calcio violento. Il secondo giallo (sempre Lukaku, questa volta su Svilar) andava alzato ma - vista la dinamica - è stato ritenuto meno grave del primo, anche se comunque mancante.