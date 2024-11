AFP via Getty Images

Napoli-Roma 0-0Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. ConteSvilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Pisilli, Cristante, M. Kone, El Shaarawy; Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri.: Davide Massa della sezione di Imperia

è uno dei match della tredicesima giornata di campionato in Serie A. Dopo la vittoria dell'Inter in trasferta a Verona, la squadra di Antonio Conte si presenta al match del Maradona per riprendere il primo posto in classifica. Di fronte ci sarà la nuova guida tecnica di Claudio Ranieri, che avrà il compito di risollevare i giallorossi, vista la deludente posizione in classifica (appena a +4 sulla terzultima).