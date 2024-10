Gattuso al comando con l'Hajduk Spalato: tra le dimissioni di Kalinic, le liti con i giornalisti e gli IPhone regalati

AFP via Getty Images

non ha mai avuto paura delle sfide, né in campo, né fuori. In estate, dopo l’esonero dal Marsiglia del febbraio 2024,voluto fortemente dal neo ds, che Rino aveva allenato alcontratto da circaLe cose stanno andando tanto bene in campo quanto male fuori, con l’ex attaccante croato che si èdegli stipendi da parte della società.DIMISSIONI DI KALINIC - Una situazione complicata perche, pur rispettando la scelta del dimissionario Kalinic,nonostanteda parte del presidente: “Mi erano state promesse delle cose che non sono state mantenute ePer ora. Ho 400 partite al mio attivo da allenatore, ho guidato già grandi club. Ho sentito quanto i giocatori mi hanno dato il cuore eNon me ne andrò. Non lo farò. Se me ne andassi adesso, mentre loro lavorano e si allenano così, mi sentirei una merda,

LITE CON PERISIC - Tra gli episodi negativi, a inizio estate, c’è da registrare anche, avvenuta alla vigilia della partita con la Lokomotiva Zagabria poi terminata 1-1, che ha portatoche ha poi firmato con il PSV Eindovhen.Al netto dei problemi extra-campo Gattuso, per il momento, è riuscito a fare scudo e a guidare la squadra al primo posto. Alla nona giornata l’Hajduk è imbattuto e, frutto di sei vittorie e tre pareggi, cone cinque subiti. Con tanto di vittoria nel derby con la Dinamo Zagabria a metà settembre per 1-0, al termine del quale il tecnico ha spesoai suoi giocatori: “Amo questo lavoro e questi giocatori mi rendono felice, ecco il motivo del perché ho speso 40.000 euro in cellulari. Non sono qui per soldi, ho guadagnato abbastanza nella mia carriera da giocatore e non ho più bisogno di lavorare nella mia vita”. Bene anche la coppa, in cui la squadra di Spalato

In campo internazionale, invece, i risultati non sono arrivati. L’Hajduk è uscito a un passo dai, perdendo il ritorno in casa per 1-0 dopo lo 0-0 dell’andata. In precedenza, aveva passato il primo turno dei preliminari a inizio agosto controProprio dopo la gara di andata, del 1° agosto, Gattuso aveva subito avuto unaDopo il 2-0 dell’andata un giornalistadi Gattuso: “Il risultato è meglio del gioco che abbiamo visto sul campo soprattutto nel secondo tempo”. Un’osservazione che non è andata giù a Ringhio: “Perché mi dici solo le cose negative? Parla prima delle cose positive e poi di quelle negative. Per 60 minuti abbiamo giocato un calcio incredibile e te mi dici perché per 30 minuti abbiamo giocato male.. Un momento di nervosismo che ha coinvolto anche il traduttore, non abbastanza veloce nel riferire la risposta ai cronisti croati.