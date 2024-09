Dinamo Zagabria, ribaltone in panchina: esonerato Jakirovic dopo il ko contro Gattuso e 9-2 col Bayern Monaco

La debacle in casa del Bayern Monaco ha portato a un clamoroso ribaltone in casa. Il club croato ha deciso di esonerare l’allenatoredopo il ko per 9-2 all’Allianz Arena. Una sconfitta pesante con la quale si è aperta la fase campionato della nuova Champions League. Al suo posto è stato scelto Sandro Perkovic, nominato ad interim fino alla scelta del nuovo tecnico. Prima del passo falso in Champions League, nell’ultimo weekend era arrivata la sconfitta nel campionato croato con l’Hajduk Spalato di Gattuso, nella sentitissima sfida d’alta classifica.“La GNK Dinamo informa il pubblico che è stata concordata una risoluzione amichevole del contratto con l'attuale allenatore dei Blues, Sergej Jakirović. La prima squadra sarà guidata a breve termine dall'attuale membro dello staff tecnico, Sandro Perković, fino a quando non verrà presa una decisione su una nuova soluzione a lungo termine. […] Ringraziamo di cuore Sergej Jakirović per tutto quello che ha fatto per il nostro club e gli auguriamo buona fortuna e successo per la sua carriera futura”.Sergej Jakirović è entrato nel ruolo di allenatore della Dinamo in un momento delicato, subito dopo i turbolenti duelli contro l'AEK greco nel 3° turno preliminare di Champions League, quando l'allenatore Igor Bišćan è stato esonerato . Sergej Jakirovic ha regalato la maggior parte dell'ultimo anno agonistico coronato da una doppia corona coronata da ben 11 vittorie consecutive. In quella stagione, la squadra guidò in 51 partite ufficiali e rimase al vertice con otto punti di vantaggio sul primo classificato Rijeka e una differenza a doppia cifra rispetto agli altri concorrenti. In quest'anno e 29 giorni sulla panchina azzurra, Jakirović ha gestito esattamente 60 partite, registrando 41 vittorie, nove pareggi e 10 sconfitte. Inoltre, ha trascorso sei mesi senza sconfitte in un duello ufficiale, dal 14 marzo alla partita persa contro il PAOK a Salonicco fino a venerdì 13 e alla perdita di punti contro l'Hajduk. In quell'intervallo, ha combinato 21 partite ufficiali senza sconfitte . La stagione si è conclusa con la vittoria dello scudetto, la Coppa delle Coppe, il piazzamento agli ottavi di finale della Conference League e l'accesso alla Champions League.