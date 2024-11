Genoa, accordo con Sabelli: pronto il prolungamento di contratto

Getty Images

Le pause autunnali per le nazionali vengono spesso impiegate dai club per procedere con iUna regola non scritta alla quale non fa eccezione il Genoa. Dopo aver nelle scorse settimane prolungato i legami professionali con Alessandro Vogliacco e Jeff Ekhator la società rossoblù sarebbe ora all'opera per fare altrettanto conL'attuale contratto del 31enne esterno romano scadrà al termine di questa stagione, ma le intenzioni del club e dello stesso giocatore sembrano collimare circa l'ipotesi di proseguire assieme almeno per. Secondo quanto riporta Il Secolo XIX, le parti avrebbero già raggiunto un accordo di massima e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la comunicazione ufficiale dell'avvenuto rinnovo.

Sabelli è arrivato al Genoa nell'estate 2021 e, dopo una semestrale parentesi a Brescia, ha vestito la maglia della squadra più antica d'Italia in 87 occasioni tra Serie A, B e Coppa Italia, segnando anche un gol, nell'ultimo turno del torneo cadetto di due stagioni fa contro il suo ex Bari.