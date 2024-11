Come preannunciato qualche giorno fa, in occasione del suo 18° compleannoha ricevuto il regalo più atteso. In mattinata il Genoa ha infatti comunicato di aver esteso il contratto del giovane attaccante classe 2006 fino al 30 giugno 2029., nato a Genova da genitori nigeriani e arrivato in rossoblù quando aveva appena 8 anni,. Dopo aver fatto tutta la trafila delle varie squadre giovanili del Grifone e trascinato la passata stagione con 18 gol e 10 assist l'Under 18 allenata da Gennaro Ruotolo alla conquista dello scudetto di categoria, il ragazzo era stato aggregato alla prima squadra di Alberto Gilardino già in occasione del ritiro estivo dello scorso luglio in Val di Fassa, disputando anche diverse amichevoli.

Un cammino fatto di tappe polverizzate che il 5 ottobre l'ha portato anche a trovare il primo gol tra i professionisti, grazie alla prodezza con cui ha parzialmente lecito la brutta sconfitta (5-1) incassata dal Genoa in casa dell'Atalanta. Nel frattempo Ekhator ha esordito anche nella nazionale italiana Under 19, entrando nella sfera d'interesse pure dell'Under 21 azzurra.Inevitabile che su di lui si siano già posati gli occhi di tanti grandi club, italiani e non solo, con la Juventus in pole position. Con la mossa odierna, tuttavia, il Genoa spera di aver blindato il giocatore almeno per le prossime stagioni, scongiurando di certo un addio a buon mercato.