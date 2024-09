Genoa, ag. De Winter: "In estate poteva partire ma è voluto restare per essere un leader"

BELGA MAG/AFP via Getty Images

L'uomo copertina di questa settimana in casa Genoa non può che essereIl difensore belga è stato l'autore del gol decisivo che, in pieno recupero, ha permesso ai rossoblù di Alberto Gilardino di fermare sul pari la Roma di Daniele De Rossi. Una rete importante, resa ancora più preziosa dal fatto di essere stata la prima in assoluto in Serie A per il 22enne di Anversa.E pensare che quella gara De Winter ha seriamente rischiato di non giocarla. Colpa di un affaticamento muscolare che, dopo averlo costretto a rinunciare alla chiamata della sua nazionale maggiore, ne ha messo fortemente in dubbio anche la presenza contro Dybala e compagni. Alla fine, invece, contro la Roma l'ex Juventus non solo si è presentato regolarmente al suo posto ma è pure risultato decisivo con la sua incornata giunta quasi fuori tempo massimo.

Una soddisfazione che in qualche modo sembra ricambiare la scelta fatta in estate dal giocatore, quando pur trovandosi di fronte a numerose proposte di ingaggio ha deciso fortemente di restare a Genova. Come ha spiegato a Repubblica il suo procuratore, Fabrizio Lioi: “È stata un’estate molto chiacchierata, con qualche situazione molto simpatica. Mada tutti i punti di vista.noi, altre il Genoa

Un ruolo da guida che De Winter, titolare inamovibile nelle gerarchie di Gilardino, sta riuscendo a vestire con una certa disinvoltura. E ora che ha pure infranto il tabù del gol, chi lo può fermare?