Genoa, la prima volta di De Winter: "E' stato bellissimo"

Getty Images

La prima volta non si scorda. Soprattutto se poi il tuo gol è servito per regalare alla tua squadra un punto prezioso e meritato all'ultimo istante disponibile.La rete segnata ieri dacontro la Roma al 96° minuto di gioco non è stata soltanto una prodezza fondamentale per i rossoblù, che grazie all'incornata del difensore belga hanno evitato in extremis la seconda sconfitta interna consecutiva. Il suo colpo di testa ha rappresentato anche unaper il 22enne di Anversa. Mai prima di ieri, infatti, il centrale cresciuto nel vivaio della Juventus era riuscito a trovare la via della rete in Serie A.

Le uniche due esultanze nel calcio dei grandi De Winter risalivano ai tempi in cui militava nella Juve Under 23, in Serie C. Correva la stagione 2021-22 quando l'allora ventenne, già entrato nel giro della prima squadra bianconera, punì prima il Piacenza e poi la Pro Sesto.Prodezze mai più replicate nelle successive stagioni con l'Empoli e con il Grifone. Ma neppure nelle 18 presenze collezionate con l'Under 21 belga o nell'unica apparizione in nazionale maggiore.Vedere la palla finire in fondo alla porta avversaria dopo un tuo tocco è dunque una sensazione più unica che rara, almeno fino ad oggi, per De Winter che a fine gara ha commentato così a microfoni di Dazn la sua azione vincente:Sono felicissimo per la squadra e per i tifosi. Sono contento di aver fatto questo primo gol in Serie A. Pensavo fosse punizione per noi, infatti sono andato sul secondo. Invece abbiamo girato la palla, è arrivato un bel cross dentro su una bella palla di Vitinha e io c’ero”.

Una gioia enorme. La prima per lui che di solito i gol è pagato per evitarli. Una prima volta che, in quanto tale, resterà impossibile da scordare.