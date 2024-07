Getty Images

Genoa: altra uscita all'orizzonte. Mantova vicino a un esubero rossoblù

Marco Tripodi

20 minuti fa



Genoa e Mantova saranno protagoniste domani alle 17 di un'amichevole in quel di Moena, sede del ritiro estivo dei rossoblù. Ma l'occasione per i due club potrebbe essere buona anche per concretizzare un'operazione di mercato che dopo giorni di trattative sembra ormai essere giunta al capolinea.



Liguri e lombardi hanno infatti trovato l'intesa per il trasferimento ai virgiliani di Mattia Aramu, trequartista classe 1995 fuori dal progetto tattico di mister Gilardino.



Protagonista due stagioni fa della promozione del Grifone dalla Serie B alla A, con la quale partecipò attivamente con due reti decisive, il giocatore cresciuto nel vivaio del Torino è reduce dall'anno in prestito al Bari, sempre in cadetteria. Categoria in cui potrebbe nuovamente esibirsi, questa volta spostandosi tra le file del neopromosso Mantova, allenato da Davide Possanzini. Aramu è atteso nelle prossime ore in città per sostenere le visite mediche e poi legarsi temporaneamente al club biancobandato.