Genoa, altro sorriso dell'infermeria: Norton-Cuffy rivede il campo e mette Cagliari nel mirino

Ieri Vitor Vitinha, oggi. Piano piano, giorno dopo giorno, la truppa di indisponibili del Genoa va assottigliandosi. Se mercoledì era toccato all'attaccante portoghese, fuori dallo scorso 5 ottobre, riassaggiare almeno parzialmente il campo del Pio-Signorini, oggi il prato di Pegli ha riaccolto un altro lungodegente rossoblù.si è infatti rivisto anche l'esterno inglese, rimasto fermo dal 27 ottobre dopo la gara contro la Lazio a causa di. L'ex Arsenal avrà adesso dieci giorni per rientrare in piena forma e candidarsi per una maglia in vista dello scontro con il Cagliari del prossimo 24 novembre.

Arrivato in estate a titolo definitivo dai Gunners, il 20enne di origini dominicensi ha vissuto un. Dopo aver saltato le prime sei gare di campionato, più due di Coppa Italia, a causa di una frattura al piede rimediata prima della sua partenza dall'Inghilterra, Norton-Cuffy ha debuttato in rossoblù nei nove minuti finali della sciagurata trasferta in casa dell'Atalanta a inizio ottobre. Successivamente ha disputato da subentrante 45' contro il Bologna e altrettanti con la Lazio, prima di bloccarsi nuovamente e marcare visita nelle sfide con Fiorentina, Parma e Como.