L'allenatore del Genoa, Davide Ballardini ha dichiarato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 3-2 ai tempi supplementari sul campo della Juventus in Coppa Italia: "Questa partita mi lascia tante conferme. Dopo 20-25 minuti molto timidi e rinunciatari, la squadra è venuta fuori e se l'è giocata alla pari con la Juve".



SCAMACCA - "E' un ragazzo che ci teniamo stretto, che ho imparato a conoscere. Sono davvero contento e non penso ad altro, se non ad averlo tutti i giorni, ad allenarlo e a migliorarlo nel suo percorso".