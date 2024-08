Genoa, Blasquez: "Gudmundsson ci ha pressato per andare via"

Il Ceo del Genoa Andres Blasquez ha parlato della filosofia della squadra rossoblù, spiegando il ruolo di 777 e svelando retroscena di mercato: "777 ad oggi è l'azionista del Genoa, ma dopo i problemi che ha avuto su altri business, ACAP (il lender del football group, ovvero la società che ha finanziato gli investimenti) ha voluto fare più controlli su tutti i club compreso il Genoa.

- "Il lender ovviamente ha chiesto a 777 di cercare di contenere i costi non essenziali quindi sono stati abbassati i costi di gruppo (scouting,dati, commerciale, marketing ecc.) dando più autonomia ad ogni singolo club. Questo per risparmiare e asciugare la struttura di gruppo. Il punto di riferimento e decisionale per il Genoa CFC siamo io e - sportivamente - Marco Ottolini. Il Genoa ha un accordo ed un piano condiviso con il Tribunale di Genova siglato a Dicembre 2023 a fronte dello sconto avuto dall’Agenzia delle Entrate di 65 milioni.. Abbiamo ceduto per 83 milioni (quando Gudmundsson diventerà definitivo saranno altri 17milioni), ma abbiamo comprato per ora 50 milioni".

- "Dobbiamo giocare d’anticipo e prendere il giocatore al momento giusto, formarlo e poi fare una plusvalenza.. Io lo chiamo squad planning. Riguardo alle vendite, Dragusin ha ricevuto un’offerta a cui non potevo dire di no, era una scelta consapevole sapendo che avevamo De Winter pronto paradossalmente dopo di lui i nostri numeri difensivi sono anche migliorati. Su Martinez (pagato 2,5 milioni), l’Inter ha pagato la clausola.. Solo che poi abbiamo ceduto Retegui e dunque eravamo apposto. A quel punto Gudmundsson che aveva delle aspettative insieme a tutto il suo entourage hanno pressato perché avevano coltivato nel mentre delle nuove ambizioni e aveva una proposta economica molto importante".

- "La priorità di Gilardino era trovare una prima punta e noi abbiamo preso Pinamonti. Abbiamo avuto un dialogo molto aperto con Gilardino e ci ha detto: “Gud è un giocatore speciale, difficile da sostituire”.. Il mister non e’ scontento perché ha un pacchetto offensivo etereogeno, più numeroso e questo lo soddisfa".- "28 mila abbonati è un numero incredibile: ci porta felicità e responsabilità, ma dobbiamo essere sempre coerenti con il piano di ristrutturazione che abbiamo siglato. Sullo stadio credo che le novità arriveranno prima del derby. Confermo che stiamo andando avanti con la Samp".