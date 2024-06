Genoa, Blazquez a colloquio con il Tottenham: si parla di Spence

Getty Images

Missione di mercato in terra britannica per l'amministratore delegato del GenoaIn queste ore il dirigente del Grifone è. Oggetto del contendere il cartellino di, esterno anglo-giamaicano di proprietà degli Spurs ma attualmente girato in prestito ai rossoblù. Sbarcato a Genova lo scorso gennaio, nell'ambito dell'operazione che ha fatto fare il percorso inverso a Radu Dragusin, secondo gli accordi stipulati dai due club. Una cifra alta per le casse rossoblù, malgrado il ragazzo abbia dimostrato di valere tale somma.

La missione odierna Blazquez è dunque quella di. Impresa difficile ma non impossibile. Ad aiutare il dirigente del Grifone potrebbero intervenire due fattori: l'ottimo rapporto tra le due società, risalente proprio alla doppia operazione dello scorso inverno, e il feeling personale in essere tra Fabio Paratici, direttore generale dei londinesi, e Marco Ottolini, ds del Genoa. I due sono stati infatti a lungo colleghi di scrivania alla Juventus.Spence, che compirà 24 anni il prossimo agosto, malgrado qualche acciacco nel semestre scarso trascorso in rossoblù ha saputo farsi apprezzare per la sua capacità di spingere e coprire al tempo testo la fascia destra, scendendo in campo 16 volte.