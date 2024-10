Genoa, Blazquez ai tifosi: "Il club è in vendita ma la situazione è solida. A gennaio tre acquisti"

: è questo uno dei passaggi più significativi del lunghissimo intervento tenuto ieri sera dal Ceo del Grifone,davanti ai rappresentanti di tutti i Genoa Club d'Italia.Un incontro a porte blindate, senza diretta streaming, al quale ha potuto prendere parte soltanto un delegato per ogni club. Un incontro fiume, durato più di tre ore, prolungandosi oltre la mezzanotte, e dai toni spesso molto accesi, nel corso del quale il dirigente rossoblù ha risposto in maniera schietta e chiara a ogni quesito postogli dai presenti.

A cominciare da quello sulla reale situazione societaria:in caso di cambio al vertice sono tenuto a comunicarlo alla Figc, alle banche e all'Agenzia delle Entrate. E finora, evidentemente, non c'è stato nulla.che quando quest'ultima è andata in difficoltà ha immesso 20 milioni nel Genoa, diventandone socio, eAnzi, ha compreso che a gennaio ci sarà da investire per rafforzare la squadra e ha accettato di farlo. Ad ogni modo il Genoa è messo bene, non c'è da preoccuparsi. Nel caso io sarei il primo a doverlo fare perché ne risponderei penalmente”.

Blazquez ha poi confermato che l'intenzione della proprietà è quella di cedere la mano quanto prima, pur senza smobilitare: “A breve medio termine cederemo la società oppure troveremo un socio, di maggioranza o di minoranza, che ci consenta di tornare velocemente al successo sportivo., perché non possono permettersi che il club retroceda e perda di valore”.Punto, quest'ultimo, che si allaccia ai possibili rinforzi in arrivo per il team guidato da Alberto Gilardino: “Onestamente. Posso comunque assicurare che A-Cap ha compreso che non si può fare mercato prima vendendo e poi comprando come fatto in estate, quando avevamo cinque obiettivi ma siamo riusciti a prenderne solamente due. In questo momentoi. E a gennaio ci muoveremo su questi obiettivi”.

Acquisti che quasi certamente non arriveranno dal mercato dei parametro zero: “Nei giorni scorsinell'innestare questo tipo di giocatori a stagione in corso, concordando di attendere gennaio e puntare su ragazzi pronti a scendere in campo fin da subito.ma non è Dele Alli, che non è mai stato preso in considerazione. E' un centrocampista forte che ci ha dato la sua disponibilità a venire da noi. Vedremo”.

A proposito di mercato, Blazquez ha risposto anche alle domande di chi gli chiedeva chiarimenti sulle spinose cessioni estive di Gudmundsson e Coda: “. Noi gli abbiamo offerto 100 mila al mese mentre la Fiorentina gliene garantiva 3,1 netti all'anno. Quanto aun anno fa è rimasto con noi fino a fine agosto, quando la Cremonese lo ha preso in prestito. Quest'anno non volevamo attendere così a lungo, pagandoli due mesi di stipendio. Lo aveva cercato la Salernitana, ma il mancato cambio di proprietà ha interrotto la trattativa. Eche l'ha pagato 600mila euro più bonus. Uno di questi, tra l'altro, è già scattato alla cinque presenza in campo”.

Infine un intervento anche sulle infrastrutture: “: o lo prelevano entrambi i club (Genoa e Sampdoria, ndr), oppure non se ne fa nulla. Contiamo di cominciare i lavori partendo dalla Tribuna all'inizio della stagione 2026-27. Quanto alla Badia degli Erzelli, progetto che diverrà la nuova casa delle giovanili, posso dire che entro la fine del 2024 i primi giovani calciatori potranno metterci piede”.