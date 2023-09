Nel giorno del 130° compleanno del Genoa, l'amministratore delegato del club, Andres Blazquez ha parlato del Grifone ai taccuini del Secolo XIX.



Tra i temi toccati anche quelli relativi al recente mercato: "Siamo contenti. Sono arrivati giocatori molto interessanti come Retegui, Messias, Malinovskyi, Thorsby. Siamo riusciti a ridurre il monte ingaggi, passando dai 70 milioni che abbiamo trovato a 43-44 milioni. Il valore della squadra è cresciuto e abbiamo giocatori che possono migliorare tanto. Nonostante le offerte importanti abbiamo deciso di tenerli. L'obiettivo è quello di fare una squadra il più competitiva possibile".



Sul futuro del club rossoblù l'AD ha le idee chiare: "Dobbiamo sviluppare il nostro progetto con ambizione. Il club è in continua crescita, quello che abbiamo trovato quando siamo arrivati e la retrocessione hanno causato un po’ di ritardo sulla tabella di marcia ma stiamo andando avanti con entusiasmo. E i risultati stanno arrivando“.



Blazquez ha infine annunciato che il rafforzamento del club è solo all'inizio: “Abbiamo preso giocatori forti, alla fine non siamo riusciti a fare alcuni investimenti che avevamo in mente. Ma è solo questione di tempo, porteremo avanti il nostro lavoro a gennaio, arriveranno altri giocatori importanti. Per questo mercato avevamo ancora un po’ le mani legate per il passato, quello del prossimo anno sarà il primo vero mercato per noi. La Serie A è un campionato difficile, abbiamo affrontato squadre che hanno lo stesso allenatore da almeno due o tre anni“.