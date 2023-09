Lunga intervista di fronte alle telecamere di Primocanale perMolti i temi toccati dall'amministratore delegato del Genoa. Tra questi anche l'annosada tempo al centro di dibattiti circa i possibili lavori di ammodernamento: “Seguiamo le direttive del sindaco Bucci che vuole migliorare il Ferraris che potrebbe ospitare il prossimo Europeo.e seguiamo queste linee che arrivano anche dal presidente della Regione Toti”.Il dirigente rossoblù è poi tornato sulla bella gara giocata sabato dal Genoa contro i campioni d'Italia: “Ho sentito che Garcia ha detto che il Napoli con noi ha perso due punti. Veramente. Eravamo tutti arrabbiati per non aver vinto, anche i giocatori. Nessuno era contento del pari. Ci siamo messaggiati con Joshua Wander che seguiva il match e anche lui era colpito dal gioco. Ci ha detto che avremmo meritato di vincere col Napoli. La squadra ha giocato e si vede che è in crescita. Il calendario non era facile e aver fatto quattro punti è positivo anche se pure a Torino meritavano di più".Una battuta, infine, anche su mister Gilardino e sugli obiettivi stagionali: “Gilardino è un campione del mondo e ha portato nel gruppo quella mentalità li, sta lavorando su questo. Dobbiamo pensare alla salvezza, poi lo dico da tempo possiamo fare anche meglio. Non so dire ottavi o chissà quale altra posizioni ma è giusto avere ambizione.