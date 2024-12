Genoa, brivido Bani: giocatore sotto osservazione per un guaio muscolare

Redazione Calciomercato

La bella e importante vittoria ottenuta ieri pomeriggio dal Genoa in casa dell'Udinese non ha lasciato in dote soltanto sorrisi all'ambiente rossoblù., uscito dal campo all'80° per lasciare spazio ad Alessandro Vogliacco. Il difensore toscano ha lasciato il rettangolo verde leggermente zoppicante, toccandosi la coscia. Sintomo di unaccusato nei minuti precedenti.Il timore è ovviamente quello che il guaio fisico possa causare un nuovo stop al vicecapitano rossoblù, rientrato a disposizione soltanto nella gara contro il Cagliari di otto giorni fa dopo aver saltato le precedenti cinque partite sempre a causa di un problema di natura analoga., viceversa, subito dopo aver accusato la prima fitta di dolore, chiedendo il cambio solamente a titolo precauzionale, visto anche l'andamento di una sfida che il Grifone aveva ormai già virtualmente messo in cassaforte.

Di sicuro se ne saprà di più nelle prossime ore quando Bani verrà sottoposto alle analisi del caso dallo staff medico-sanitario del Genoa.