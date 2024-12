Getty Images

. Se c'è un giocatore del Genoa che più di altri sembra aver beneficiato della cura Vieira, questo è sicuramenteCon l'arrivo sulla panchina rossoblù del tecnico francese l'esterno emiliano sembra essere rifiorito, disputando due grandi gare al cospetto di lombardi e sardi. Il nuovo ruolo molto più offensivo rispetto al passato ritagliatoli su misura dall'ex centrocampista di Inter e Juventus sembra aver tolto quel tappo di timidezza che aveva contraddistinto la prima parte di stagione al Grifone del laterale di proprietà del Napoli.

Se fino a dieci giorni fa Zanoli rappresentava uno dei grandi interrogativi dell'ultimo mercato genoano, oggi è una delle armi più affilate a disposizione del club ligure. Dal giocatore anonimo in grado di svolgere bene il proprio compito ma non sufficientemente coraggioso per spingersi un po' più in là che era,. Nessun errore marchiano aveva macchiato il suo percorso in rossoblù ma neppure qualcosa di trascendentale lo aveva contraddistinto. Un rendimento senza infamia e senza lode, in sintesi, completamente stravolto nelle ultime due uscite del Grifone.

Con il Cagliari la scorsa settimana Zanoli era apparso assieme a Fabio Miretti uno dei genoani meglio rivitalizzati dall'avvento di Vieira.Suo lo spunto che ha scaturito la sciagurata e prematura espulsione di Tourè che ha spianato la strada al Genoa; sua anche la scorribanda sulla destra che ha causato l'autorete di Giannetti in occasione del raddoppio ligure a metà ripresa. Nel mezzo dei due episodi decisivi tantissima sostanza per l'ex Salernitana, capace di arare la fascia con continuità e di creare pericoli costanti alla retroguardia friulana.

Zanoli è insomma uno dei segreti di di un Genoa in grado di segnare 4 reti e raccogliere altrettanti punti nelle ultime due gare.