Genoa, caccia a un rinforzo tra gli svincolati: spunta Yacizi

Il Genoa ha deciso: il gravissimo infortunio occorso sabato a Ruslan Malinovskyi e i continui guai muscolari che affliggono Junior Messias impongono al club rossoblù un ritorno sul mercato.Gli occhi sono ovviamente puntati sui quei giocatori rimasti privi di contratto e per tanto tesserabili anche a trattative chiuse. Una modalità che la dirigenza rossoblù aveva categoricamente escluso ma che i recenti aggiornamenti hanno invitato a rivedere.Tra i nomi sondati con maggior insistenza nelle ultime ore ha preso quota quello di27enne turco rimasto svincolato dopo il termine della sua esperienza al Lille.

Centrocampista mancino, estremamente fantasioso e duttile, Yazici ha giocato spesso anche come attaccante. Doti che ne farebbero un elemento importantissimo per Alberto Gilardino. Ha collezionato 45 presenze in nazionale, l'ultima delle quali lo scorso 22 giugno all'Europeo tedesco contro il Portogallo.