Genoa-Cagliari 2-2: il tabellino

7' pt Marin rig. (C ), 11' pt Frendrup (G); 14' st Miretti (G), 43' st Piccoli rig. (C )14' st Thorsby (G)Leali; Sabelli (24' st Messias), Bani, Matturro, Martin (44' st Vitinha); Zanoli (32' st Vasquez), Thorsby, Badelj, Frendrup, Miretti (32' st Vogliacco); Pinamonti (44' st Balotelli). (A disp: Accornero, Ankeye, Bohinen, Gollini, Masini, Marcandalli, Melegoni, Norton-Cuffy, Gaston Pereiro, Sommariva). All: P. Vieira.Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello (20' st Obert); Adopo (32' st Deiola), Marin (24' st Makoumbou); Zortea (20' st Pavoletti), Gaetano (32' st Viola), Luvumbo; Piccoli. (A disp. Ciocci, Lapadula, Prati, Jankto, Wieteska, Palomino, Azzi,, Scuffet, Kingstone, Felici). All. D. Nicola.

S. Sozza di Seregno; assistenti: A. Tolfo di Pordenone e F. Di Monte di Chieti: IV ufficiale E. Feliciani di Teramo; VAR V. Marini di Roma 1; AVAR L. Nasca di Bari.21' st Marin (C ), 34' st Martin (G), 41' st Bani (G), 47' st Viola (C )2' pt; 4' st.31.070 di cui 520 ospiti.