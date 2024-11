Getty Images

Dopo gli anticipi di ieri con la vittoria di Inter e Atalanta e il pareggio senza gol a San Siro tra Milan e Juventus, la tredicesima giornata di Serie A continua oggi con altre cinque partite. Il big match di oggi è la sfida del Maradona tra Napoli e Roma,: le due squadre condividono il quart'ultimo posto, 10 punti a +1 dalla zona retrocessione,- Nell'ultima partita prima della sosta i rossoblù; prima ancora avevano vinto in trasferta a Parma dopo due sconfitte consecutive con Fiorentina e Lazio. Con 9 gol segnati è il secondo peggior attacco del campionato insieme all'Empoli, peggio ha fatto solo il Lecce con 5 reti.

- Il Cagliari -- ha pareggiato l'ultima gara in casa bloccando il Milan sul 3-3 prima della sosta per le nazionali, prima aveva perso tre partite consecutive contro Lazio, Bologna e Udinese. Le uniche due vittorie nelle prime dodici giornate di campionato sono arrivate in trasferta con il Parma e in casa contro il Torino, a cavallo tra settembre e ottobre.: Leali; Zanoli, Bani, Matturro, Sabelli; Thorsby, Badelj, Frendrup; Miretti, Pinamonti, Martin.: Vieira.: Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Marin, Adopo; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli.: Nicola.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Genoa-Cagliari in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN