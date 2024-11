Genoa, ecco Vieira: "Qui perché c'è un progetto interessante. Balotelli? Mi è sempre piaciuto"

Prima conferenza stampa da allenatore del Genoa perIl tecnico francese ha presentato se stesso e la delicata gara di domenica contro il Cagliari ai giornalisti nel centro sportivo di Pegli, spiegando i motivi che l'hanno spinto ad accettare la proposta del Grifone: "Durante i dialoghi avuti con la dirigenzain primis sul punto di vista umano e sulla chiarezza di ciò che la società vuole fare. Il secondo punto importante era la qualità del gruppo dal punto di vista di unità e qualità. È vero che gli infortuni avuti sono stati molto complicati, però io vedo un gruppo dove c’è qualità, un gruppo che è pronto a lavorare duro per vincere le partite. E

Inevitabile una domanda su Balotelli e sui presunti disguidi avuti in passato:Anche come giocatore è un giocatore importante, che sa fare gol. Ora deve continuare a lavorare, l’ha fatto molto bene. Ora deve essere a disposizione di squadra e società per vincere le partite. È un giocatore importante”.