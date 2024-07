Genoa, casting per il nuovo numero uno: due italiani sfidano Kotarski

Redazione Calciomercato

In attesa di salutare definitivamente Josep Martinez, destinato in settimana a diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell'Inter, il Genoa sonda il terreno alla ricerca di colui al quale affidare la guardia della propria porta in vista della prossima stagione.Tra i molti profili presi in considerazione dal club di Villa Rostan, tre in questo momento sembrano avere qualche chance in più degli altri. A partire dalla pole position è il 24enne croatoforse colui che più di tutti sembra mettere d'accordo tecnico e società. Giovane di ottima prospettiva ma con alle spalle già una buona esperienza internazionale, il portiere del Paok sembra avere tutte le caratteristiche ricercate da Gilardino ma anche dal management rossoblù. Anche il prezzo, stimato tra i 6 e gli 8 milioni di euro, sembra incentivare questa soluzione. A complicare i piani del Grifone c'è però la volontà del club greco di non disfarsi del giocatore, tantomeno a buon mercato.

Da qui l'esigenza di cercare piste alternative. Due in particolare, entrambe interne, visto che riguardano portieri italiani attualmente domiciliati in Serie A:. Il primo ha dimostrato nelle ultime stagioni di essere estremamente affidabile e sembra in uscita dalla Fiorentina ma ha un'età non certo giovanissima, avendo già toccati i 34 anni; il secondo è reduce dalla retrocessione in B con il Frosinone ed è di proprietà del Sassuolo, altro club caduto in cadetteria, categoria nella quale il 23enne lombardo sarebbe certamente un lusso.