IL TABELLINO:

che ha fatto il sorpasso al 5' del secondo tempo supplementare ed è stato riagguantato sul 3-3 al primo minuto di recupero sempre del secondo tempo supplementare, vale a dire dopo 126 minuti di battaglia. E ancheche nel suo stadio è andato due volte in svantaggio, ha agguantato il pareggio sempre su calcio di rigore e sempre con Piatek e ha pensato di aver vinto la partita con il terzo calcio di rigore, stavolta realizzato da Lapadula nel secondo tempo supplementare. Ma l’Entella non si è arresa. Icardi aveva realizzato una doppietta e non ci stava a perdere. La sua squadra aveva giocato per due ore con coraggio, personalità, ritmo e con un buon fraseggio. Decisamente meglio del Genoa (che ha segnato solo su rigore, durante i tempi regolamentari, nei supplementari e nella serie finale), stava per perdere questa partita con tre calci di rigore, un record. E ha continuato anche sul 3-2, quando Marchetti ha tolto prima un gol a Mota e poi ha incassato il 3-3 da Adorjan, su assist dell’imprendibile Icardi., due stagioni in C col Catanzaro prima del trasferimento in Liguria: la sua conclusione di destro da fuori area ha scavalcato e aggirato Marchetti per finire sul secondo palo.. Ma a differenza di De Zerbi, che con le riserve aveva esagerato, Juric aveva messo in campo anche qualche titolare, soprattutto aveva schierato Piatek al centro dell’attacco. E’ stata la sua fortuna. Proprio il polacco, 7 minuti dopo il gol di Icardi, ha pareggiato con un rigore che lui stesso si era procurato dopo una trattenuta di Ardizzone., ma nel derby di Genova è stato decisivo. Nel primo tempo, quando ci hanno provato Pedro Pereira, Lapadula, Piatek, Medeiros e Romulo; nel secondo quando riuscirà perfino a migliorare con un- Non riuscendo a mettere sotto un avversario di Serie C nonostante una pressione continua, dopo un’ora di partita. Ora il Genoa aveva Romulo a destra, Bessa a sinistra, Pandev dietro alla coppia Piatek-Lapadula. Proprio Lapadula ha trovato di nuovo Paroni a chiudergli la porta, mentre Pandev ha messo fuori di niente un assist di Bessa.Aveva intuito che il Genoa, con tutti quei cambi, aveva perso equilibrio. Non solo, Juric ha tolto Omeonga, che controllava Icardi, il più pericoloso e il più rapido degli avversari, con Veloso, che si è messo nella stessa zona. Il contropiede dell’Entella è stato micidiale, a un tocco solo, ha colpito nella zona di Biraschi che era rimasto in avanti: Nizzetto per Crialese, per Mota, per Icardi che ha bruciato Veloso sullo scatto. Stavolta però il Genoa ci ha messo ancora meno per pareggiare, 3 minuti appena, e di nuovo su rigore. La differenza stava nella correttezza della decisione arbitrale: sul primo nessun dubbio, sul secondo ha influito laLa seconda dell’Entella, risolta da una prodezza di Marchetti su tiro di Paolucci con perfida deviazione.La squadra di Juric è andata in vantaggio col terzo rigore, causato da un intervento un po’ ingenuo del giovane Baroni sull’esperto Pandev. Stavolta dal dischetto esecuzione perfetta di Lapadula, che non riuscirà a ripetersi poco dopo. L’Entella non si è arresa nemmeno sul 3-2 e Marchetti ha fatto un’altra prodezza su una botta da due passi di Mota. Nel recupero del secondo tempo supplementare,Nella prima serie, errore di Bessa (alto) e parata di Marchetti (su Baroni). In quelli a oltranza, parata finale e decisiva di Paroni su Lapadula.(3-3 al 120')GENOA (3-4-1-2): Marchetti 7,5; Biraschi 6 Lisandro Lopez 5,5 Zukanovic 6; Romulo 5,5 Rolon 5 (1' sts Sandro sv) Omeonga 6 (37' st Veloso 5,5) Pedro Pereira 5,5 (14' st Bessa 5); Medeiros 5,5 (14' st Pandev 6); Piatek 8 Lapadula 6. Allenatore: Juric 4,5VIRTUS ENTELLA (4-4-1-1): Paroni 8,5; Cleur 6 Zigrossi 6 (30' st Baroni 5) Belli 7 Crialese 6; Icardi 8 Ardizzone 5 (4' pts Paolucci 6,5) Di Paola 7 Martinho 5 (18' st Nizzetto 6,5); Adorjan 6; Petrovic 6 (19' st Mota 6,5). Allenatore: Boscaglia 7ARBITRO: Marini di Roma 5Guardalinee: Borzomì e ChiocchiMARCATORI: 20' pt Icardi (E), 27' pt Piatek (G) su rigore, 38' st Icardi (E), 41' st Piatek (G) su rigore, 5' sts Lapadula (G) su rigore, 16' sts Adorjan (E)ASSIST: Petrovic (E), Mota (E), Icardi (E)RIGORI: Mota (E): gol. Bessa (G): alto. Nizzetto (E): gol. Veloso (G): gol. Baroni (E): parato. Sandro (G): gol. Belli (E): gol. Biraschi (G): gol. Paolucci (E): gol. Piatek (G): gol. Di Paola (E): gol. Zukanovic (G): gol. Icardi (E): gol. Romulo (G): gol. Adorjan (E): gol. Lapadula (G): paratoAMMONITI: 26' pt Ardizzone (E), 29' pt Adorjan (E), 5' pts Paolucci (E), 16' pts Di Paola (E) per gioco falloso, 32' pt Lisandro Lopez (G) per fallo di mano, 5' sts Lapadula (G) per comportamento non regolamentareRECUPERI: 0 nel pt, 3' nel st, 2' nel pts, 1' nel sts.