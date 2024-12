Dopo settimane di voci, ricostruzioni e silenzi, con una nota stampa comparsa questa sera sul sito ufficiale del Genoa, il club rossoblù e la 777 Partners smentiscono categoricamente di aver dato mandato a un soggetto esterno per la cessione della società."Con riferimento ad alcune notizie apparse in vari organi di stampa negli ultimi giorni - si legge nel breve comunicato. precisano quanto segue. In particolare, il socio di controllo 777 Genoa CFC Holdings S.r.l.detenute nel Genoa CFC S.p.A., tanto meno alla Moelis & Company".

La nota prosegue poi con un'ulteriore precisazione: "Pertanto,stesso contestano ogni forma di speculazione e illazione mediaticaLa tanta invocata svolta societaria, con il club che per voce del suo stesso amministratore delegato Andres Blazquez è da almeno un paio di mesi ufficialmente alla ricerca di nuovi finanziatori, sembra dunque poter attendere., azienda americana che risulta essere il maggior creditore della holding di Miami per il capitale investito nel Genoa.