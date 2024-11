Genoa-Como sospesa per qualche minuto: un oggetto lanciato dalle tribune colpisce in testa il guardalinee

Getty Images

Clima rovente al Ferraris per, gli animi si surriscaldanoRossoblù e lariani aprono la 12esima giornata di Serie A nell'anticipo eccezionalmente di giovedì ed è una partita ad alta tensione. In palio punti pesantissimi per la lotta salvezza, entrambe le squadre sono vicine alla parte calda della classifica.Tensione prima della gara e tensione durante i 90 minuti, qualche scintilla tra i giocatori ma. Fino a un episodio poco edificante accaduto intorno al quarto d'ora del secondo tempo, con il Como in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Da Cunha.

- Una decisione contro il Genoa da parte dell'arbitro Rapuano scatena la rabbia di Alberto Gilardino e soprattutto del pubblico di casa. Al 59' un oggetto lanciato dalle tribune ha colpito alla testa uno dei due assistenti del direttore di gara, ovvero- Zingarelli si è allontanato dalla propria zona di competenza e si è diretto verso l'arbitro, facendogli chiaramente segno di essere stato. La partita è stata interrotta per qualche minuto, in attesa che la situazione si calmasse.

- Nonostante la tensione sia rimasta alta al Ferraris, la gara è ripresa dopo pochi minuti. Zingarelli si è riposizionato sulla linea laterale e il gioco è ripartito.