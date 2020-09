Non ci sono più dubbi:Nessun falso positivo, quindi, come in molti speravano. I test eseguiti ieri sera su giocatori e staff rossoblù hanno dato lo stesso esito di quelli rilevati e resi noti lunedì.. Tutti i nomi sono al momento top secret, a parte quelli di Mattia Perin e Lasse Schone, emersi tra sabato e domenica e da allora rimasti in quarantena.La buona notizia è che se non altro il numero di contagiati nelle ultime ore non è salito, non permettendo dunque al virus di espandersi ulteriormente. Segno che l'isolamento domiciliare a cui è stato sottoposto tutto il clan del Grifone sta avendo gli effetti sperati.Nel frattempo il centro sportivo di Pegli resta interdetto per volontà della Asl 3 della Liguria fino a data da destinarsi. Sarà la stessa azienda sanitaria a comunicare al club quando potranno riprendere gli allenamenti. Una situazione che rendein programma sabato alle 18 a Marassi. Con un terzo dell'organico messo ko dal Covid e senza la possibilità di allenarsi, la società rossoblù non vede altre alternative allo spostamento di una partita che il Grifone non sarebbe in grado di disputare in condizioni di normalità.La parola finale, a tal proposito, spetta però alla Lega che alle 16.30 si radunerà in seduta straordinaria proprio per prendere una decisione in merito. Entro tale ora dovrebbero inoltre già essere di pubblico dominio anche i risultati dei tamponi a cui sono stati sottoposti i tesserati del Napoli, avversario dei rossoblù domenica scorsa al San Paolo e che dovrebbe affrontare la Juventus domenica sera a Torino.