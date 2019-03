Stefano Sturaro non è stato l'unico ex juventino a mettersi in particolare luce nella sfida di oggi tra i bianconeri e il Genoa. Nel Grifone ha brillato anche la stella di un'altra vecchia conoscenza dei Campioni d'Italia: Mimmo Criscito.



Il capitano dei rossoblù si è presentato sorridente a fine gara ai microfoni dei giornalisti assiepati in zona mista: "Oggi è stato bellissimo - ha detto il laterale 31enne - è stata una grandissima domenica, una grandissima partita, davanti a grandissimi tifosi che ci hanno incitato dal primo all’ultimo minuto. Noi siamo stati bravi ad affrontare la partita nel migliore dei modi, proprio come l'avevamo preparata giorno dopo giorno in settimana, valutando gli errori fatti nelle altre partite. Abbiamo lottato su ogni pallone, avevamo voglia di fare bene e ci siamo riusciti contro un’ottima squadra”.



La bella vittoria di oggi cancella le pessime prestazioni dell'ultimo periodo:

“A Parma abbiamo fatto un’ottima partita - ha proseguito Criscito - dove abbiamo preso gol da un calcio d’angolo che non c’era. Queste partite ci devono dare la forza di affrontare le prossime in maniera serena; questa ci deve dare la forza di affrontare l’Udinese con la stessa grinta e con la stessa voglia, perché sarà un’altra battaglia molto difficile”.