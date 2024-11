Getty Images

Genoa, da quanto tempo non segnava Miretti?

un' ora fa



Fabio Miretti, in goal nel secondo tempo di Genoa-Cagliari, è alla sua prima rete con la maglia rossoblù. Per il classe 2003 di Pinerolo, si tratta della settima rete in carriera con i club, in 116 partite ufficiali. Miretti ha segnato 4 reti con la Juventus Under 23 e 2 reti con la prima squadra della Juventus. A queste reti ne va aggiunta una con l'Italia Under 21, in 9 presenze.



Miretti non segnava in campionato dal 5 novembre 2023 (Fiorentina-Juventus 0-1), mentre la sua ultima rete in ordine cronologico è stata segnata in Coppa Italia il 4 gennaio 2024 (Juventus-Salernitana 6-1).