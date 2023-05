Due promozioni in un giorno: il 6 maggio 2023 è già una data destinata a restare nella storia del club più antico d'Italia.



Non capita infatti tutti i giorni di celebrare una doppia salita di categoria.

Nelle ore in cui il Genoa festeggia il ritorno in Serie A della sua prima squadra, anche i giovani della Primavera fanno facendo altrettanto, certificando il rientro nella massima campionato nazionale d'appartenenza.



Quasi in contemporanea con la vittoria dei ragazzi di Alberto Gilardino sull'Ascoli, i colleghi più piccoli allenati da Alessandro Agostini hanno steso 3-1 i pari età del Vicenza nel penultimo turno del torneo. Un successo che vale la promozione con un turno d'anticipo rispetto alla conclusione del campionato.



Due promozioni che hanno in comune un solo nome: quello di Gilardino. Prima di approdare a dicembre in prima squadra, e condurla fino al ritorno in Serie A, il tecnico di Biella aveva infatti guidata proprio la formazione giovanile, dando il là alla scalata poi portata a termine dal collega Agostini.