Genoa, derby rossoblù in Romania-Ucraina: Puscas sfida Malinovskyi

Getty Images

Sabato sera, con l'ingresso in campo nel finale della sfida tra l'Italia e l'Albania,. Una soddisfazione enorme per il mondo rossoblù, soltanto parzialmente lenita dallo scarso minutaggio che il commissario tecnico Luciano Spalletti ha riservato al puntero italo-argentino.Oggi però la rassegna continentale in corso di svolgimento in Germania potrebbe regalare un'altra pagina storica al club più antico d'Italia. Alle 15 all'Allianz Arena di Monacosfidandosi l'una contro l'altra, nel raggruppamento che comprende anche Belgio e Slovacchia. La particolarità della gara odierna sta nel fatto che nel corso dell'incontroalmeno per parte dei 90 minuti di gioco.

Tra gli attaccanti rumeni figura infatti, centravanti di proprietà rossoblù che ha trascorso l'ultima stagione in prestito al Bari; nelle file ucraine, invece, spicca la presenza diuno dei perni del centrocampo con cui la compagine di Alberto Gilardino ha conquistato l'undicesimo posto nella Serie A appena conclusa.Entrambi partiranno comunque dalla panchina. Ciò significa che l'eventuale sfida fratricida a tinte rossoblù potrà avvenire solamente a gara in corso.