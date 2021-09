Mattia Destro deve avere un conto in sospeso con il Cagliari. Grazie al gol realizzato ieri, che ha dato il via alla rimonta vincente del Genoa, i sardi sono diventati assieme al Chievo la vittima preferita dell'attaccante marchigiano.



Otto sono infatti le volte che l'ex centravanti della Roma ha bucato la porta dei Quattro Mori in carriera. Più di ogni altra squadra. Una confidenza che è aumentata esponenzialmente negli ultimi incroci. Quella di ieri è stata infatti la quarta volta consecutiva in cui Destro ha trovato la rete contro il Cagliari.



La serie era iniziata ai tempi della sua militanza al Bologna il 29 gennaio 2017, nell'1-1 del Sant'Elia, per poi proseguire sempre con la maglia felsinea sei mesi più tardi, nel campionato successivo. Destro ha poi continuato a fare male al Cagliari anche con indosso i colori del Grifone. Sua infatti fu la rete decisiva con cui i liguri superarono 1-0 i sardi lo scorso 24 gennaio.