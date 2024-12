Genoa, Vieira: "Il rosso ha cambiato la partita. Balotelli deve continuare a lavorare. Su Zanoli..."

Getty Images

Ilha espugnato il Bluenergy Stadium e si è imposto 2-0 sull'. Patrickha, così, centrato la prima vittoria della sua avventura alla guida del Grifone. Queste le dichiarazioni rilasciate nel post-gara:- "Penso chequanto preparato in allenamento., però noi abbiamo continuato a fare bene quanto pensato in settimana. Per ora i giocatori visti con il Cagliari sono quelli che vedo più pronti".- "sta rientrando da un infortunio e gli diamo tempo. Penso chestiano lavorando bene anche difensivamente, i subentrati hanno portato energia alla squadra.ha fatto una quindicina di minuti, in settimana. Mario come Vitinha deve continuare a lavorare, sono contento di lui".

- "Sicuramente sono rimasto dispiaciuto dal pareggio contro il Cagliari, oggi è stata una partita diversa ma abbiamo fatto un passo in avanti, la classifica però cambia sempre, dobbiamo quindi guardare alla qualità della partita che facciamo".