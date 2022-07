Forse ci siamo. La (fin qui) più lunga telenovela dell'estate del Genoa pare finalmente essere giunta alla sua ultima puntata.



Dopo settimane di incertezze e tentennamenti, Radu Dragusin si è convinto a salutare la Juventus e ad accettare la destinazione rossoblù. Il giocatore, secondo quanto riferisce Sky Sport, arriverà in Liguria la prossima settimana per legarsi a titolo definitivo al club più antico d'Italia.



Lo sbarco a Genova del difensore romeno sblocca di fatto anche la trattativa parallela che prevede l'arrivo in bianconero di Andrea Cambiaso.