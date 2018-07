Salutato dopo quattro stagioni Armando Izzo, passato al Torino per una cifra complessiva attorno ai 10 milioni, il Genoa si getta sul mercato alla ricerca del suo sostituto.



In realtà il naturale erede del difensore partenopeo il Grifone lo ha già in casa da un paio di stagioni e corrisponde al nome di Davide Biraschi. Ma le intenzioni di Ballardini sono quelle di inserire in organico comunque un altro elemento di spessore ed esperienza per la propria retroguardia.



Per questo da settimane i rossoblù sono sulle tracce di Lisandro Lopez, il 28enne argentino del Benfica reduce da un deludente semestre di prestito all'Inter. Fallita l'occasione in nerazzurro, dove ha visto il campo in una sola gara e per di più da subentrante in tutto il girone di ritorno, il giocatore vorrebbe riscattarsi dimostrando di poter dire la sua in Serie A ma, dopo aver rifiutato l'Olympiakos, è anche tentato da alcune offerte alternative provenienti da Inghilterra e Germania. Genoa e Benfica hanno già raggiunto un'intesa di massima per un prestito annuale e attendono solo il via libera del ragazzo per concretizzare la trattativa.



In caso Lopez dovesse accasarsi altrove, i rossoblù virerebbero nettamente su un vecchio pallino di Ballardini: il brasiliano della Roma Leandro Castan. Anche in questo caso il difensore arriverebbe a Genova a titolo temporaneo.