Sampdoria, ecco Romagnoli: i dettagli dell'accordo

Lorenzo Montaldo

21 minuti fa



La Sampdoria ha ufficializzato l'ingaggio di Simone Romagnoli, difensore centrale proveniente dal Frosinone. Il giocatore, bloccato da tempo dal ds Accardi, si è legato ai blucerchiato con un contratto biennale con opzione per una terza stagione, a favore del club genovese, a 350mila euro netti l'anno. Romagnoli, nato il 9 febbraio 1990, ha una grossa esperienza tra Serie A e B. Cresciuto nel vivaio del Milan, ha indossato le maglie di diversi club tra cui Pescara, Carpi, Empoli e Brescia, prima di approdare al Frosinone. Sarà lui a guidare la difesa della Sampdoria.



Il difensore è stato annunciato ufficialmente ieri, dopo aver raggiunto i blucerchiati nel ritiro di Jena, dove si è unito ai nuovi compagni per prepararsi alla prossima stagione di Serie B. Romagnoli ha denotato da subito grande entusiasmo per la nuova avventura e la volontà di contribuire al progetto della Sampdoria, che punta a tornare presto in Serie A. Il contratto tra la Samp e il centrale prevede inoltre come detto un'opzione per una terza stagione, che la Sampdoria potrà decidere se esercitare o meno quando Romagnoli avrà 36 anni. Questa clausola garantisce al club una maggiore flessibilità nella gestione del futuro del giocatore, permettendo di valutare la situazione al termine del biennio iniziale.