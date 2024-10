Getty Images

non sarà la partita del ritorno in Serie A di Marioma quella in cui i padroni di casa cercheranno di smuovere una classifica deficitaria e gli ospiti di proseguire nel miglior momento stagionale. La gara èsi giocheràI reciproci ex,, ci arrivano in modo opposto. Il Genoa è reduce da 4 ko e un pari nelle ultime 5, ha vinto solo una gara in Serie A, segnando 7 gol e subendone 20. I viola invece si sono ritrovati nei piani alti della classifica grazie alle quattro vittorie – e al pareggio – nelle ultime 5, trovando un super Kean e nonostante l’assenza di Gudmundsson.

LE FORMAZIONILeali, Sabelli, Vogliacco, Vazquez, Matturro; Thorsby, Frendrup, Badelj, Martin; Pinamonti, EkhatorDe Gea, Dodo, Ranieri, Quarta, Gosens; Bove, Richardson; Sottil, Beltran, Colpani; Kouamé.