Alla vigilia della sfida di domani contro il Como, valida per il 12° turno di Serie A, Alberto Gilardino ha avuto modo di parlare con i giornalisti della gara, tornando anche sulla condizione fisica di Mario Balotelli, che dopo il debutto nel finale della partita di Parma spera con i lariani di aumentare il proprio minutaggio."Mario sta proseguendo nel suo percorso di lavoro. Anche oggi dopo la preparazione si è fermato a fare qualcosa in più. Bisogna accompagnarlo in questa esperienza, in questo suo ritorno in Serie A, facendogliela vivere nella maniera più semplice possibile”.

Riguardo alla gara di domani, il tecnico rossoblù ha poi rivelato che non recupererà nessuno dei nove infortunati che affollano l'infermeria di Pegli:Ci auguriamo nella sosta di recuperare qualche giocatore”.