Genoa, Ekhator sorprende e incanta: pronto il nuovo contratto

Un gol contro l'Atalanta, un assist con il Bologna e lo zampino anche nella rete decisiva firmata lunedì sera da Andrea Pinamonti che ha permesso al Genoa di espugnare il Tardini.Tra le (poche) note positive di questo complicato avvio di stagione dei rossoblù c'è senza dubbio. Il giovane attaccante italo-nigeriano, nato e cresciuto nel vivaio del Grifone, si sta imponendo all'attenzione collettiva come uno dei prospetti più interessanti del nostro calcio. Buttato in campo da Gilardino più per necessità, visti i tantissimi infortuni della rosa rossoblù, che per convinzione, il ragazzo ha saputo sfruttare al massimo l'occasione concessagli. E così, dopo aver esordito con la nazionale azzurra Under 19, presto potrebbe essere chiamato anche da Carmine Nunziata in Under 21.

Ma il traguardo più imminente per il classe 2006 è un altro. Lunedì prossimo infatti compirà 18 anni. Un appuntamento che gli permetterà di firmare il suo primo contratto da professionista. Come racconta questa mattina, infatti,con i suoi procuratori, i fratelli Giuffrida. Un modo per blindare l'ennesimo gioiello uscito dalla Cantera del Grifone, sul quale in tanti hanno già messo gli occhi.