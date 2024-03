Genoa, Gilardino: 'L'Inter una squadra incredibile. Arbitri? Siamo umani'

Alberto Gilardino, tecnico del Genoa che domani affronterà l'Inter a San Siro, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione del match. Queste le sue principali dichiarazioni:



ASPETTATIVE - " Dobbiamo continuare a sognare e ad interpretare le gare con grandissimo spirito di sacrificio e umiltà. Rimanere aggrappati alla gara grazie ad atteggiamento e prestazione. I ragazzi si meritano una partita del genere per il percorso che stanno facendo. L’Inter è una delle prime in Europa e il merito di Inzaghi e dell’Inter per cosa sono riusciti a creare a dimostrare in questi anni e in questa stagione. Dobbiamo concentrarci e determinati nella gara esaltandoci anche nei momenti di difficoltà".



GLI INFORTUNATI - "Haps, Matturro e Ankeye saranno ancora fuori. Vasquez è recuperato".



LA PARTITA - "Dobbiamo pensare di interpretare la partita nel modo giusto dal punto di vista dell’atteggiamento. Nella gara ci saranno più partite e noi dovremo essere bravi a giocarle sapendo la grandissime qualità della squadra e del momento strepitoso che stanno attraversando ma consapevoli del percorso che stanno facendo i ragazzi. E’ normale che ci sarà da correre e faticare ma noi dovremo esser bravi ad esaltarci".



SALVEZZA - Dobbiamo fare punti e andare forte. Il nostro pensiero è che dobbiamo fare il meglio, non c’è ancora una certezza e matematica e noi dobbiamo fare punti per raggiungere il primo step dei 40 punti".



INZAGHI - "L’Inter è una squadra incredibile per quanto riguarda gli interpreti ma hanno anche un’idea in testa. Per il loro spirito, per quanto si sacrificano sono sensazioni che poi un allenatore va a stimolare e a lavorare oltre all’aspetto tattico. Si è riuscita a modellare in questa stagione in base agli interpreti che vanno ad utilizzare in campo e Inzaghi è stato bravo a dare un’identità ben precisa a questa Inter".



RISULTATI DEL GENOA - " Lavoro, lavoro e lavoro. Rispecchia la volontà che cerco di trasmettere alla squadra e che mi porta a venire qua al campo e motivare lo staff per cercare di superare ogni limite che possiamo avere con gli atteggiamento e la perseveranza nel lavoro quotidiano. Questo mi rende felice ma non basta perché abbiamo la volontà di dimostrare e fare bene".



TIFOSI - "Quello che ho detto sempre, ho avuto la possibilità di giocare questa maglia, è che ho percepito l’attaccamento al nostro popolo. Ma l'essere riusciti a creare un amore intenso fra squadra e tifosi credo sia una delle cose che mi rende felice e orgoglioso e rende orgogliosi i giocatori. Se penso al mio percorso è stato un crescendo di lavoro e miglioramento ma anche di sconfitte dove può modellarsi. Mi aspetto molto in queste ultime gare di campionato dalla squadra perchè c’è la volontà e la disponibilità di fare bene. E noi vogliamo crederci fino in fondo".



MERCATO - "Sono felice che tanti ragazzi stiano prolungando il loro contratto perché vuol dire che c’è la volontà da parte della società di tenere un blocco di giocatori, di crescere e da parte dei ragazzi di rimanere. Dobbiamo continuare a lavorare per la loro crescita".



ARBITRI - "Quanti sono? Arbitro, assistenti, quarto uomo, VAR. Dobbiamo metterne altri? No. Siamo umani e facciano errori. Non mi va di polemizzare e devo pensare alla mia squadra".