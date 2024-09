Genoa, Gilardino pensa già al derby: Bani in dubbio anche a Venezia

Getty Images

Da una parte la voglia di ritrovare il proprio leader difensivo, dall'altra il timore di azzardare un rientro affrettato che potrebbe condizionarne il pieno recupero.Sono giorni di lotta interiore per Alberto Gilardino, diviso tra il desiderio di ripresentareal centro della difesa sabato pomeriggio al Penzo di Venezia e la prudenza di preservarne l'integrità in vista dell'attesissimo derby di Coppa Italia di mercoledì prossimo.Il vice-capitano rossoblù, fuori da quasi un mese dopo il guaio muscolare rimediato a fine agosto nella vittoriosa trasferta di Monza,. Un rientro che sembrava dovesse avvenire già domenica scorsa contro la Roma e che invece potrebbe slittare di un'altra settimana. Più per precauzione che per necessità.

La sfida in Laguna è certamente importante per un Genoa che al cospetto dell'ultima della classe sogna la seconda vittoria esterna in altrettanti turni di campionato. Ma. D'altra parte il derby è sempre il derby, anche quando si tratta di Coppa Italia. E Gilardino nell'avvicinarsi all'appuntamento atteso da tutti in città da due anni e mezzo, non vuole lasciare nulla al caso. Probabile, dunque, che contro il Venezia Bani possa nuovamente marcare visita, saltando dopo Verona e Roma anche la gara contro gli arancioneroverdi per arrivare carico nel fisico e nel morale alla sfida più sentita della stagione.