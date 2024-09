Genoa e Samp, ass. Maresca: "Nuovo Ferraris priorità della città. Progetto quasi pronto"

Getty Images

Sembra finalmente poter arrivare al capolinea la questione riguardante la riqualificazione dello stadio Luigi Ferraris di Genova.Dopo mesi di annunci e rinvii, di rimballi di responsabilità e di promesse non mantenute, ora il tempo delle attese pare vicino alla fine, con il progetto di restyling redatto dallo studio dell'architetto Hembert Penaranda pronto per essere sottoposto alle autorità competenti.A garantirlo è stato ieri sera dalle frequenze di Telenord l'assessore comunale al patrimonio, Francesco Maresca: "- ha assicurato il delegato municipale -Una volta arrivata la proposta operativa, sarà subito portata a Roma per rispettare le linee guida del ministero.

Campionati d'Europa ma non solo. La sistemazione dello stadio più antico d'Italia, che continuerà a essere di proprietà pubblica e gestito alla pari da Genoa e Sampdoria, permetterà allo stesso di diventare una struttura moderna e polifunzionale, adatta per fare da cornice a eventi di varia natura: "Si tratta - ha proseguito Maresca - di una, tra cui anche concerti internazionali.e data in concessione con un project financing