Genoa, Gilardino ritrova Balotelli: una sola presenza insieme in carriera

Getty Images

Sono passati quasi 14 anni, mapresto si ritroveranno l'uno accanto all'altro. L'attaccante italiano ha trovato l'accordo con ilper diventare un nuovo calciatore rossoblu fino a fine stagione e per provare ad aiutare l'ex attaccante diventato oggi allenatore nel percorso salvezza intrapreso a inizio stagione e che ha visto, suo malgrado fin troppe difficoltà (legate principalmente agli infortuni).Gilardino e Balotelli in carriera si sono affrontati parecchie volte 7 per la precisione di cui 4 con la maglia dell'Inter e 3 con la maglia del Milan e con SuperMario uscito imbattuto da questi incontri (5 vittorie e 2 pareggi). I due però sono stati anche compagni di squadra, anche se soltanto per 15 minuti, anche se non con una squadra di club.

. Balotelli parte titolare e resta in campo per 61 minuti (entrerà Quagliarella al suo posto) e accanto a lui dal primo minuto giocò Giuseppe Rossi. L'Italia va sotto 1-0 con gol di Ciprian Marica e all'intervallo Prandelli sceglie di mandare in campo Gilardino al posto di Pepito.Presto lo calcheranno di nuovo uno accanto all'altro, con la maglia del Genoa addosso, ma con ruoli diversi.