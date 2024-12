Non solo la 777 Partners. Anche, principale creditrice della holding di Miami proprietaria tra le altre cosa anche del Genoa, se la deve vedere con una serie di grattacapi giudiziari di non poco conto.Secondo quanto rivelato dal portale norvegese Josimar, il gruppo texanoUn'indagine che avrebbe portato al divieto per tre delle cinque compagnie assicurative che compongono la A-Cap di sottoscrivere ulteriori polizze a partire dal prossimo 1 gennaio in quanto eventuali premi assicurativi potrebbero non essere coperti.

Tra le conseguenze derivanti dalla situazione,a cui la A-Cap avrebbe secondo l'accusa fornito il capitale di provenienza illecita. Tra questi anche il Genoa, la cui struttura societaria risulterebbe parecchio complessa e vedrebbe anche la partecipazione di una società spagnola chiamata Sevillistas Unidos.Tutte questioni che aggiungono ulteriore incertezza a una situazione societaria già molto intricata.