Il Benevento, attuale capolista solitaria di Serie B, vuol tentare il colpo grosso in vista del mercato di gennaio. Il sogno dei sanniti è quello di riportare in giallorosso il brasiliano Sandro, attualmente fuori rosa al Genoa.



Per concretizzare la trattativa servirebbe un doppio sforzo da parte del giocatore che non solo dovrebbe accettare di scendere di categoria ma dovrebbe rinunciare anche a parte dell'attuale ingaggio ammontante ad oltre un milione di euro l'anno.



Un aiuto al Benevento potrebbe arrivare dalla società rossoblù qualora questa decidesse di lasciar partire il brasiliano in prestito accollandosene parte dello stipendio.