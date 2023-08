Da mesi il Genoa è alla ricerca di un rinforzo per la sua fascia sinistra. L'arrivo dell'ex Mainz Aaron Martìn e le ancora precarie condizioni fisiche di Marko Pajac non forniscono sufficienti garanzie a mister Gilardino che ha chiesto alla propria dirigenza uno sforzo per completare la corsia mancina.Come raccontato un paio di giorni fa, i nomi sondati dagli uomini mercato rossoblù sono principalmente due : Ridgeciano Haps, appena rientrato al Venezia dopo il semestre di prestito proprio al Grifone, eddella Cremonese. Su quest'ultimo, tuttavia, si registra ora anche ilSecondo quanto riporta questa mattina L'Arena, gli scaligeri starebbero pensando al 24enne romano come, pari ruolo scozzese vicinissimo a trasferirsi al Sassuolo.