È durata 70 mesi l'astinenza da gol del Genoa in casa della Juventus.



Prima di Daniel Bessa, autore della rete dell'1-1 sabato scorso all' Allianz Stadium, l'ultimo rossoblù ad andare a segno nel fortino bianconero era stato Marco Borriello il 26 gennaio 2013, poco meno di 6 anni fa.



Anche in quel caso, curiosamente, la sfida terminò con lo stesso punteggio. Dopo di allora però per il Genoa soltanto delusioni nel capoluogo piemontese e neppure una rete realizzata nei cinque precedenti prima di sabato.