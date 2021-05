Dall'erba della Sardegna Arena all'asfalto di Nervi: nel giro di poche ore Yayah Kallon è passato dal calcare un campo di Serie A al giocare tra auto in sosta e bidoni della spazzatura come un ragazzino qualunque.



A neppure 24 ore dal suo debutto nel calcio professionistico, il giovane attaccante del Genoa non ha saputo resistere al richiamo del pallone malgrado i suoi avversari non fossero famosi campioni della pedata ma due semplici bambini. Il gesto compiuto domenica pomeriggio in pieno traffico dal calciatore sierralionese ha sorpreso tutti e il video che lo immortala mentre in tuta scarta e si diverte con due ragazzini della delegazione genovese sta facendo il giro della rete.



Un episodio di pochi secondi, solo all'apparenza banale per un mondo, quello del calcio, i cui protagonisti vivono troppo spesso come in una bolla totalmente impermeabile alla realtà che li circonda. Viceversa quello di Kallon è invece un gesto assolutamente speciale. Così come del resto lo sono sia lui che la sua storia personale.